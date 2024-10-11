Бывшего футболиста сборной Мексики обвинили в попытке изнасилования сводной сестры

Бывший футболист сборной Мексики Куатемок Бланко был обвинен в попытке изнасилования своей сводной сестры, сообщает El Financiero. Жалоба о попытке изнасилования была подана неделю назад в Генеральную прокуратуру штата Морелос.

В иске указывается, что жертвой является сводная сестра бывшего губернатора Морелоса, которая занимала должность в Министерстве экономического развития и труда штата. По данным источников, потерпевшая обвинила бывшего губернатора в давлении и добавила, что он угрожал отстранить ее от должности. Помимо прочего, на Бланко также была подана жалоба в Антикоррупционную прокуратуру Морелоса за то, что он вместе с двумя членами семьи якобы скрывал происхождение, право собственности и цели расходования средств.

При этом 51‑летний Бланко пользуется иммунитетом из‑за своего депутатского статуса, говорится в материале. В составе сборной Мексики Бланко провел 120 матчей и забил 39 мячей. Он участвовал в трех чемпионатах мира (1998, 2002 и 2010), на каждом из них забил по голу. Бланко выиграл в составе сборной Кубок конфедераций (1999) и дважды — Золотой кубок КОНКАКАФ (1996, 1998).