Мудрик помог сборной Украины обыграть Грузию в Лиге Наций
Украина минимально выиграла у сборной Грузии в 3-м туре Лиги Наций (1:0). Лига Наций УЕФА
Лига В. Группа 1. 3 тур
Гол: Мудрик, 35.
Украина: Трубин, Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля, Калюжный (Крыськив, 90+1), Мудрик (Назаренко, 86), Судаков (Сваток, 90+1), Шапаренко, Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75).
Грузия: Мамардашвили, Двали, Кашия, Гвелесиани (Зивзивадзе, 82), Лочошвили (Шенгелия, 60), Чакветадзе, Китейшвили, Кочорашвили (Давиташвили, 71), Какабадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.
Предупреждения: Кашия, 11, Матвиенко, 28, Двали, 39, Калюжный, 45+5, Кочорашвили, 63, Шенгелия, 69, Конопля, 76, Таловеров, 79.