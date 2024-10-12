В Казахстане оценили будущее Черчесова после провала в Лиге Наций

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов оценил будущее россиянина Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной страны после провала в Лиге Наций. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Барменкулов заявил, что федерация дала Черчесову карт-бланш. Отмечается, что в данный момент идет перестроение национальной команды, так как главная задача Черчесова — отбор на чемпионат мира.

«Конечно, мы хотим побеждать, добиваться успехов и в Лиге наций. Но для нас важнее подготовить команду», — подчеркнул он.

10 октября сборная Казахстана проиграла национальной команде Австрии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:4. Всего команда набрала одно очко на групповом этапе турнира.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Его предыдущим местом работы был венгерский «Ференцварош».