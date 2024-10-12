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Экс-игрок Ротен призвал лишить Мбаппе капитанской повязки в сборной Франции

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен призвал главного тренера команды Дидье Дешама лишить форварда трехцветных Килиана Мбаппе капитанской повязки. Его слова приводит RMC Sport.

Во Франции призвали лишить Мбаппе капитанской повязки из-за похода в клуб
© Газета.Ru

С таким заявлением бывший футболист выступил после того, как Мбаппе засняли в ночном клубе в Стокгольме во время игры Лиги наций между сборными Франции и Израиля.

«Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все», — заявил Ротен.

Мбаппе пропускает октябрьский сбор национальной французской команды из-за травмы, которую форвард мадридского «Реала» получил во время одного из матчей чемпионата Испании. Клуб предоставил игроку несколько дней отдыха для восстановления.

Франция и Израиль встречались в третьем туре группового этапа Лиги наций на стадионе «Божик-Арена», который находится в Будапеште. Игра завершилась уверенной победой французских футболистов со счетом 4:1. Следующий матч Франция проведет 14 октября против Бельгии, игра начнется в 21:45 по московскому времени.