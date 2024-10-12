Во Франции призвали лишить Мбаппе капитанской повязки из-за похода в клуб

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен призвал главного тренера команды Дидье Дешама лишить форварда трехцветных Килиана Мбаппе капитанской повязки. Его слова приводит RMC Sport.

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С таким заявлением бывший футболист выступил после того, как Мбаппе засняли в ночном клубе в Стокгольме во время игры Лиги наций между сборными Франции и Израиля.

«Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все», — заявил Ротен.

Мбаппе пропускает октябрьский сбор национальной французской команды из-за травмы, которую форвард мадридского «Реала» получил во время одного из матчей чемпионата Испании. Клуб предоставил игроку несколько дней отдыха для восстановления.

Франция и Израиль встречались в третьем туре группового этапа Лиги наций на стадионе «Божик-Арена», который находится в Будапеште. Игра завершилась уверенной победой французских футболистов со счетом 4:1. Следующий матч Франция проведет 14 октября против Бельгии, игра начнется в 21:45 по московскому времени.