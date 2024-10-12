Бывший футболист сборной России высказался об употреблении пива после матчей

Бывший защитник «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрий Хлестов высказался об употреблении пива после матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам экс-игрока, пенный напиток лучше пиццы.

«Литр — это много или мало для профессионального футболиста в данном случае? Все зависит от конкретной игры — можно и литр выпить, а можно и пять», — заявил Хлестов.

Ранее о пиве после матчей высказался полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. По его словам, пенный напиток лучше колы.

Хлестов семь раз стал чемпионом России в составе «Спартака». В его активе 49 матчей за сборную России.