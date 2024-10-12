Блогер Литвин задержан после нападения на болельщика медиаклуба Басты

Блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, задержан полицией за драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), во время очного матча команд в Кубке лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

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По сведениям источника, на Литвина составили протокол о мелком хулиганстве. До суда он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Литвин устроил драку с фанатом «СКА-Ростов», возглавляемого Бастой

Напомним, Литвин подбежал к трибуне, с которой болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбления в его адрес, и нанёс удар по лицу одному из фанатов. После чего началась потасовка, в ходе которой к Литвину подбежал Баста, и между президентами команд состоялся диалог на повышенных тонах.