Футболист сборной Казахстана поделился впечатлениями от работы с Черчесовым

Защитник сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Его слова приводит Metaratings.

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Футболист назвал специалиста строгим тренером.

«Никаких слов он нам не запрещал, но всегда говорит какие-то интересные вещи, к которым прислушиваешься», — добавил Скворцов.

Он также рассказал об атмосфере в команде.

«Ребята понимают ответственность, и руки никто не опускает. Сплоченность в команде как вокруг тренерского штаба, так и вокруг игроков». — отметил Скворцов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых потерпела три поражения. Еще одну встречу подопечные россиянина свели вничью.