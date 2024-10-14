Гвардиола может стать следующим главным тренером сборной Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Об этом сообщает The Times.
По сведениям источника, футбольная ассоциация Англии связалась Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии. Отмечается, что «Сити» хочет продлить соглашение с Гвардиолой. Тренер примет решение о своём будущем в ближайшие недели.
Испанский тренер находится у руля «горожан» с 2016 года. Следующим летом у 53-летнего Гвардиолы истекает трудовой договор с клубом.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Футбольная ассоциация Англии (FA) готова подождать Гвардиолу, который, по сообщениям ряда СМИ, намерен покинуть «горожан» по окончании сезона-2024/2025.
Сейчас временным тренером англичан является Ли Карсли.