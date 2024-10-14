Гвардиола может стать следующим главным тренером сборной Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Об этом сообщает The Times.

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По сведениям источника, футбольная ассоциация Англии связалась Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии. Отмечается, что «Сити» хочет продлить соглашение с Гвардиолой. Тренер примет решение о своём будущем в ближайшие недели.

Испанский тренер находится у руля «горожан» с 2016 года. Следующим летом у 53-летнего Гвардиолы истекает трудовой договор с клубом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Футбольная ассоциация Англии (FA) готова подождать Гвардиолу, который, по сообщениям ряда СМИ, намерен покинуть «горожан» по окончании сезона-2024/2025.

Сейчас временным тренером англичан является Ли Карсли.