Сборная Испании дома обыграла Данию в матче Лиги наций

Сборная Испании по футболу в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА выиграла у команды Дании со счётом 1:0. Игра прошла в испанском городе Мурсия на стадионе "Нуэва Кондомина". Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник хозяев Мартин Субименди.

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Таким образом, сборная Испании набрала 7 очков и возглавила группу 4 Лиги А. У датчан в активе осталось 6 очков.

В следующем туре, который состоится 15 октября, сборная Испании дома сыграет с командой Сербии, а сборной Дании предстоит гостевая игра против команды Швейцарии.