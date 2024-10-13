Сборная Англии обыграла команду Финляндии в матче Лиги наций

Сборная Англии одержала победу над командой Финляндии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча дивизиона B прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Джек Грилиш, Трент Александер‑Арнольд и Деклан Райс. У хозяев гол в активе Артту Хосконена.

Англичане с 9 очками занимают второе место в группе 2, финны (0 очков) идут последними.

В матче дивизиона С команда Армении дома проиграла сборной Северной Македонии — 0:2. В составе сборной Армении в игре приняли участие футболисты РПЛ Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Угочукву Иву, Эдгар Севикян и Георгий Арутюнян.

В матчах дивизиона D Мальта победила Молдавию (1:0), Лихтенштейн сыграл вничью с Гибралтаром (0:0).