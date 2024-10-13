Роналду позволил выбежавшему на поле фанату сделать селфи с ним

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча 3-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (1:3) позволил фанату сделать селфи с ним на поле, пишет «Чемпионат».

По данным портала, эпизод произошёл на 63-й минуте. Болельщик выбежал на поле в майке капитана португальцев, приблизился к 39-летнему легендарному футболисту и сделал с ним селфи.

Затем мужчина попросил Роналду сделать селфи повторно, с другого ракурса. Он согласился и жестом попросил подоспевших сотрудников охраны не уводить фаната до тех пор, пока фотография не будет сделана.

После этого работники стадиона увели молодого человека в подтрибунное помещение.

Журналисты отметили, что в этом матче нападающий на 37-й минуте забил гол, который стал победным для португальцев.

Напомним, что Роналду принадлежат рекорды национальных команд по числу проведенных матчей (215) и забитых мячей (133). Также Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.