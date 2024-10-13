Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла третий матч подряд

Сборная Казахстана по футболу со счетом 0:1 проиграла команде Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Алма-Ате.

Мяч на 55-й минуте забил Ян Млакар.

Сборную Казахстана возглавляет россиянин Станислав Черчесов. В первом матче под руководством российского специалиста казахстанская команда дома сыграла вничью с норвежцами (0:0), а затем в гостях уступила словенцам (0:3) и австрийцам (0:4). Сборная Казахстана выступает в группе 3 дивизиона B Лиги наций.

В турнирной таблице первое место занимает сборная Норвегии (7 очков; 3 матча), далее идут команды Словении (7; 4), Австрии (4; 3) и Казахстана (1; 4). В четвертом туре сборная Казахстана примет команду Австрии, словенцы дома сыграют с норвежцами. Встречи пройдут 14 ноября.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.