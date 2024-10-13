Сборная Кубы заявила о желании провести матч со сборной России

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал о желании провести матч против сборной России.

Национальные команды встречались в ноябре 2023 года в Волгограде. Тогда сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0.

«Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», — приводит слова Эрранса Sport24.

Сборная России не провела матчей в октябрьское окно на игры национальных команд. Вместо этого у сборной была открытая тренировка.

Свой последний матч российская национальная команда провела в сентябре в гостях против Вьетнама (3:0).

В ноябре сборная России должна провести товарищеский матч против Сирии. Еще одним соперником может стать национальная команда Брунея.