Тихонов – о матчах сборной России с Брунеем и Сирией: Хотя бы с ними

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер клуба «Енисей» Андрей Тихонов прокомментировал новость о возможных матчах национальной команды против сборной Сирии и Брунея в следующем месяце.

«Не понимаю ситуации, в которой сборная России оказалась без соперника в октябре. Сейчас нужно смириться и жить дальше. Пускай хотя бы с ними сыграют», - заявил Тихонов «Спорт-Экспресс».

В октябре национальная сборная России прошла сборы в Новогорске. Соперника для команды Валерия Карпина найти не получилось.

На минувших сборах команда Карпина провела мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретилась с болельщиками.

Последние матчи сборная России провела на турнире в Ханое. Встреча с Вьетнамом завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян, а матч с Таиландом пришлось отменить из-за погодных условий.

В международном рейтинге ФИФА сборная России занимает 34-е место.