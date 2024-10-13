«Зенит» запретил Соболеву активно играть в Dota 2

Тренерский штаб «Зенита» запретил нападающему Александру Соболеву проводить много времени в компьютерной игре Dota 2. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно источнику, после перехода в петербургский клуб 27-летнему форварду поставили условия: внимательнее относиться к режиму, полностью посвящать себя команде и постараться избегать скандалов, а также сократить свое время в онлайн-играх.

В августе появилась информация, что за две недели Соболев провел в компьютерной игре Dota 2 24 часа. Он потратил на внутриигровые предметы 512 тыс. рублей. Также форвард играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил 77 тыс. рублей.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.