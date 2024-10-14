Украинца уволили с поста тренера сборной Армении

Украинца Александра Петракова уволили с поста главного тренера сборной Армении после поражения от команды Северной Македонии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении (ФФА).

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Встреча группы 4 лиги С прошла в в Ереване и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Таким образом, армянская команда потерпела три поражения подряд и лишилась шансов попасть в дивизион B.

Петраков работал в сборной Армении с 14 января 2023 года. До этого он тренировал национальные команды Украины различных возрастов.

Ранее сборная Казахстана проиграла третий матч подряд под руководством россиянина Станислава Черчесова. Команда уступила национальной команде Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со счетом 0:1.