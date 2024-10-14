Стала известна главная трансферная цель «Атлетико» на следующий сезон

Атакующий полузащитник «Вильярреала» и сборной Испании Алекс Баэна стал приоритетной целью для руководства мадридского «Атлетико» на летнее трансферное окно в 2025 году. Об этом сообщает журналист Хави Гомара из испанского издания Mundo Deportivo.

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По информации источника, «Вильярреал» готов отпустить игрока, контракт которого действует до 2028 года, если за него выплатят отступные в размере € 60 млн. Сообщается, что в руководстве мадридцев считают лучшего ассистента минувшего сезона чемпионата Испании Баэну идеальным игроком для усиления полузащиты.

В нынешнем сезоне Баэна принял участие в девяти матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.