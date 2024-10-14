Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога в команде

Футбольный клуб «Сокол» из Казани начал поиски таролога, который мог бы помочь команде.

Соответствующее объявление опубликовано на сервисе, который помогает найти работу и подобрать персонал. Таролог — специалист, который делает расклады карт таро.

— Футбольный клуб «Сокол» ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне, — говорится в тексте объявления.

В обязанности сотрудника входит: проведение консультаций с игроками и тренерами; составление индивидуальных прогнозов для каждого игрока; проведение групповых сеансов для всей команды; участие в подготовке к матчу и поддержка команды во время игры. Зарплату в клубе обещают от 300 тысяч рублей на руки.

Казанский «Сокол» тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.