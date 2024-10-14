Головин выбросил денежный бонус от «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вспомнил, как однажды выбросил в мусорную корзину денежный бонус от клуба, который был вручен игрокам в виде чека. Газета.Ru

Несколько лет назад бизнесмен Андрей Червиченко рассказал, что игрок выкинул в мусорную корзину выданную клубом бумажку, который оказался чеком на несколько тысяч евро.

«Все так и было. Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, все чуть изменилось. Теперь это переводится на карту», — рассказал Головин. RT на русском

Ранее полузащитник сборной России высказался об отношении игроков «Монако» к отстранению российской сборной и клубов от международных турниров. Чемпионат.com