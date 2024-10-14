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Тренер сборной России Онопко охарактеризовал Валерия Карпина как человека

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко охарактеризовал Валерия Карпина как человека.

Тренер сборной России Онопко охарактеризовал Валерия Карпина как человека
© Чемпионат.com

«Сдружиться нам помогло футбольное поле. И потом общались семьями, вместе отдыхали, отмечали какие-то праздники, дни рождения. На Канары, в Америку ещё в начале 1990-х вместе летали. Это всё сближает. Ссор не было, а споры случаются. Валерий Георгиевич и в жизни бывает колючим. Он разный, но не менятся. И это хорошо. Карпин такой, какой он есть. Может и с нами пошутить, подколоть. В добром тоне», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.