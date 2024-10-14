Сборная Франции с минимальной разницей обыграла Бельгию

Завершился матч 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Бельгии и Франции. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Босния и Герцеговина). Сборная Франции одержала победу со счётом 2:1.

На 35-й минуте нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч Бельгии на 45+3-й минуте забил форвард Луа Опенда. Вывел гостей вперёд на 62-й минуте снова Коло Муани, оформив дубль во встрече. На 76-й минуте произошло удаление полузащитника Франции Орельена Тчуамени.

В группе 2 Лиги A также выступают национальные команды Италии и Израиля.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).