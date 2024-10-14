Президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал флаг России на матче сербской национальной команды по футболу.

Сборная Сербии в субботу в Лесковаце обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0.

После исполнения национальных гимнов находившийся на трибунах Вучич поднял шарф, на котором были изображены флаги России и Сербии.

Кадры с матча опубликовал в социальной сети президент Республики Сербской Милорад Додик.

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Российские футбольные клубы и сборные с 2022 года отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.