Блогер Литвин арестован на 13 суток за нападение на фаната ЦСКА

Михаил Литвин арестован на 13 суток.

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Блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0) 12 октября.

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

Сегодня состоялся суд по этому делу. Mash пишет, что Литвин принес извинения и признал вину. Отмечается, что Михаил вел себя смирно и вежливо.

«Правильные мысли приходят после случившегося. Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, ваша честь», – сказал Литвин.

Cообщалось, что в отношении Литвина составлен протокол о хулиганстве.