Сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту в Ливии

Сборная Нигерии будет бойкотировать матч с Ливией.

Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября.

Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча.

Там футболисты сборной Нигерии провели 12 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт.

«Странным и опасным образом самолет был перенаправлен в небольшой аэропорт вдали от Бенгази как раз в тот момент, когда пилот завершал заход на посадку в аэропорту Бенгази. Насколько нам известно, международный аэропорт Аль-Абрак используется только для приема паломников, совершающих хадж. Нигерийская федерация футбола (NFF) договорилась о выделении отдельных транспортных средств для команды, но план был нарушен из-за решения перенаправить самолет. Игроки решили не принимать участие в матче, и официальные лица NFF планируют отправить команду обратно», – заявили в NFF.

«Более 12 часов в заброшенном аэропорту Ливии после того, как нашему самолету изменили курс, когда он уже снижался. Ливийское правительство отменило нашу посадку в Бенгази без объяснения причин. Они закрыли стойки регистрации в аэропорту и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. И все это для того, чтобы поиграть в психологические игры. Со мной и раньше происходило разное на выездных матчах в Африке, но это позорное поведение. Даже тунисский пилот, которому, к счастью, удалось в последнюю минуту перенаправить наш самолет в другой аэропорт, никогда не видел ничего подобного. Мы призвали нигерийское правительство вмешаться и спасти нас. Мы вместе с командой решили, что не будем проводить этот матч. CAF должна ознакомиться с отчетом и с тем, что здесь происходит. За такое поведение они должны получить по заслугам. Мы не станем добираться [до Бенгази] автомобильным транспортом, даже с охраной, это небезопасно. Мы можем только представить, какими бы у нас были отель и еда, если бы мы туда поехали. Мы уважаем себя и уважаем наших соперников, когда они гостят у нас в Нигерии. Ошибки случаются, но в этом случае они совершаются намеренно и не имеют ничего общего с футболом», – написал капитан сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг.

На прошлой неделе сборная Нигерии обыграла команду Ливии со счетом 1:0 дома. СМИ отмечают, что ливийцы тоже столкнулись с неприятностями перед этим матчем: их более трех часов продержали в аэропорту Лагоса.