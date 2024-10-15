Футбольный матч Нигерии и Ливии отменили после скандала

Матч между сборными Нигерии и Ливии в квалификации Кубка африканских наций отменен. Об этом заявила Африканская конфедерация футбола (CAF).

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"Запланированный на сегодняшний вечер матч не состоится. Вопрос будет передан компетентным органам CAF", - сообщается в заявлении организации.

14 октября сообщалось о том, что футболисты сборной Нигерии застряли в заброшенном аэропорту Аль-Абрак без еды, воды и связи и обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи.

Капитан команды Уильям Троост-Эконг публично назвал это позором и заявил о нежелании играть с Ливией, которая намеренно создала плохие условия.

"Правительство Ливии отменило одобренную посадку в Бенгази без причины. Они заперли двери аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. Все ради своих игр разума", — написал он в социальных сетях.

Ливийцы сослались на то, что за несколько дней до этого Нигерия начала первой и задержала их в аэропорту на несколько часов.