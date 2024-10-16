Тамерлан Мусаев назвал лучших атакующих игроков РПЛ

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев выбрал лучших игроков атакующего плана Российской Премьер-Лиги на данный момент. Себя в этот список форвард армейцев не внёс.

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«Мне нравятся Кордоба, Даку и Тюкавин. Смотрел с трибуны матч Тюкавина с «Краснодаром»: он классно играл в подыгрыше. Козырь Тюкавина – спокойствие. Не получал мяч 20-30 минут, но не суетился. Хладнокровен. Цифры Даку я смотрю после каждого матча. У него бывает по 40 единоборств, он выигрывает 30-35%. То есть и забивает, и, если команде тяжело выйти из-под прессинга, она может просто закинуть на Даку – он зацепится. Кордоба такой же – очень полезен в сохранении мяча», — сказал Мусаев.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар», Мирлинд Даку — за «Рубин», а Константин Тюкавин является игроком московского «Динамо». После 11 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». «Быки» набрали 27 очков. Столько же у московского «Локомотива», расположившегося на второй строчке. Железнодорожники уступают чёрно-зелёным по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Зенит».

Мусаеву 23 года, профессиональную карьеру Тамерлан начал в футбольном клубе «Балтика» Калининград. С зимы 2024 года Мусаев играет за ЦСКА.