Валерий Непомнящий назвал главную проблему «Зенита»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о потере лидерства санкт-петербургским «Зенитом». По мнению специалиста, психология является главной проблемой сине-бело-голубых.

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«Мне видится одна проблема – психология. Если питерцы играют с удовольствием, то им нет равных по потенциалу. Но то, что команда так зависит от настроения, это плохо. Когда Семаку удавалось мотивировать игроков, им не было равных. Как только они чуть сбавляют, их тут же начинают накрывать. Этим и силён наш чемпионат. Расслабляться никому нельзя. У нас любая команда может наказать «Зенит», как и всех остальных», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

После 11 сыгранных туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив». Железнодорожники имеют в своём активе 27 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», заработавший 26 очков.