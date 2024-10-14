Глава Медиалиги высказался о возможном приходе Дзюбы в проект

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал, что хотел бы видеть нападающего «Акрона» Артему Дзюбу в составе проекта.

«Артем Дзюба. Он рано или поздно придумает что-то свое или сделает это в контексте медиафутбола. Очень хочу, чтобы пришел Хабиб Нурмагомедов, его любовь к футболу и знакомство с нами дает надежду на его появление, говорить об этом можно уверенно. Мы должны увидеть кого-то не из футбола, но с большим бэкграундом аудитории — как Баста или Литвин. Представьте, что автолюбители Давидыч и Гордей объединятся и создадут свою команду? Клево же», — приводит его слова «РБ Спорт».