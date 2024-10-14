Мбаппе отреагировал на новость об изнасиловании девушки в Стокгольме, где он отдыхал

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на новость из шведской прессы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция Стокгольма начала расследование после жалобы женщины на предполагаемое изнасилование, которое произошло в отеле, где Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе.

«Фейковые новости. Это так предсказуемо, что за день до слушания [появилась эта новость], как будто случайно», — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

Вероятно, Мбаппе имел в виду слушание по делу с «ПСЖ». Парижский клуб имеет задолженность перед французским футболистом по заработной плате в размере € 50 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года