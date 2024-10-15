Окружение Мбаппе обвинило СМИ в разрушении имиджа футболиста

Окружение нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе опубликовало официальное заявление на фоне слухов о начале расследования по делу об изнасиловании.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что полиция начала расследование по делу об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в это время был Мбаппе. Имена подозреваемых по этому делу пока не называются. Правоохранительные органы отказались от комментариев о возможной причастности футболиста.

— В сети начинает распространяться новый клеветнический слух. Это абсолютно ложные и безрассудные обвинения, и их распространение неприемлемо. Чтобы положить этому методическому разрушению имиджа (Килиана Мбаппе), будут предприняты все необходимые юридические действия для установления истины и судебного преследования любых лиц или СМИ, причастных к моральным преследованиям и клевете, которой неоднократно подвергался Килиан Мбаппе, — говорится в тексте заявление, которое опубликовано RMC Sport.

Во вторник, 15 октября, должно пройти судебное заседание, в ходе которого будет рассматриваться дело между Мбаппе и «Пари Сен‑Жермен» о невыплаченных бонусах и зарплате.