Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче Лиги наций

Сборная Германии победила команду Нидерландов в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги наций.

Встреча группы 3 лиги A, которая состоялась в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0. Голом на 63‑й минуте отметился Джейми Левелинг.

В параллельном матче группы 2 лиги А сборная Франции в гостях обыграла Бельгию (2:1). Дублем в составе победителей отметился Рандаль Коло‑Муани, у бельгийцев отличился Лоис Опенда. Французы концовку встречи провели в меньшинстве из‑за удаления Орельена Тчуамени, который на 76‑й минуте получил вторую желтую карточку.

Сборная Германии с 10 очками лидирует в своей группе, опережая Бельгию (5). Франция (9) идет на втором месте в своем квартете, уступая один балл Италии (10).