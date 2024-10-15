В сборной России объяснили, чем крут Головин

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Горшков в интервью Legalbet заявил, что все в национальной команде стремятся к уровню игры Александра Головина, выступающего за «Монако».

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По его словам, Головин всегда с удовольствием прилетает в расположение сборной России, даже несмотря на отсутствие официальных игр.

«Он один из лучших, если вообще не лучший футболист нашей сборной. С ним всегда приятно тренироваться, а наблюдать за его действиями полезно. Видно, что все ребята к нему тянутся», — заявил Горшков.

Сбор национальной команды стартовал 7 октября в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.