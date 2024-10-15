Эрлинг Холанд высказался о поражении сборной Норвегии в матче с Австрией

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отреагировал на разгромное поражение национальной команды в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Австрией, матч закончился со счётом 1:5.

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«Простите, ребята, игра с моей стороны была очень плохой. В ноябре мы обязательно наберём шесть очков», — приводит слова Холанда ESPN.

Напомним, следующий матч национальная команда Норвегии проведёт в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА на выезде со Словенией 14 ноября. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).