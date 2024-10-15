Экс-хавбек «Барселоны» назвал самого умного футболиста, с которым играл

Ивуарийский полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Франк Кессье рассказал, кого он считает самым умным футболистом.

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«Самый умный футболист, с которым я когда-либо играл? Усман Дембеле», — приводит слова Кессье Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Кессье играл вместе с Дембеле в сезоне-2022/2023 в «Барселоне». Тогда «сине-гранатовые» выиграли чемпионат Испании. На счету Усмана Дембеле в том сезоне было восемь голов и девять результативных передач в 35 матчах. В текущем сезоне Кессье сыграл 10 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Дембеле сыграл в восьми матчах и отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.