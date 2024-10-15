Мбаппе подозревают в изнасиловании девушки в Швеции

Сам француз уверен — это часть финансового противостояния с «ПСЖ».

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Киллиану Мбаппе не позавидуешь. Сначала – скандал со сборной Франции из-за травмы, который утёк в публичное поле. После него игрока даже призывали лишить капитанского повязки, однако вопрос вроде бы решили мирно. Теперь – куда более серьёзная история с имиджевой точки зрения. Несколько шведских СМИ сообщили, что нападающий «Реала» находится среди подозреваемых в изнасиловании девушки. Но всё не так серьёзно, как пытаются представить многие издания.

Как так получилось?

Паузу на матчи сборных Мбаппе и его окружение провели в Швеции. Карло Анчелотти предоставил своим игрокам несколько дней отдыха, а француз выбрал такой необычный маршрут. В Стокгольме игрок остановился всего на несколько дней, но, вероятно, уже вскоре пожалел. Через непродолжительное время после выезда футболиста из отеля, в местных СМИ появилась новость, что в одном из номеров была изнасилована девушка. Они уточняли, что никакой связи с Мбаппе нет, но он находится в кругу большого числа подозреваемых – то есть в кругу всех людей, которые могли находиться в то время в отеле.

Но для французских СМИ этого было достаточно, которые начали качать эту новость. Удивительно, что на инфоповод очень быстро отреагировал сам футболист. Но со своим посылом. В комментарии для одной из радиостанций он заявил, что это «фейковые новости, которые распространяет «ПСЖ» накануне слушания». Речь идёт о деле Киллиана против «ПСЖ». И в скором времени состоится заседание апелляционного суда, в котором француз попытается выбить из бывшего клуба € 55 млн, которые якобы полагались ему в качестве премий.

Как отреагировали во Франции на обвинения?

Местные СМИ с иронией восприняли слова Мбаппе. Парижская газета L'Équipe подколола бывшего игрока «ПСЖ» в одном из материалов:

«У Мбаппе во всём виноват «ПСЖ». Забивает за «Реал» лишь с пенальти? Виноват «ПСЖ». Не поехал в сборную Франции? Виноват «ПСЖ». Засветился в Швеции? Виноват «ПСЖ».

Также в L'Equipe, со ссылкой на свои источники в клубе, сообщили, что там сильно удивлены поведением Мбаппе: «Честно говоря, это позор. Мы проигнорируем заявления Киллиана и сохраним свою репутацию», – говорят источники.

Однако в непубличных разговорах в клубе, судя по всему, изумлены реакции Киллиана. И не понимают, почему он уверен, что именно «ПСЖ» стоит за ложными обвинениями в изнасиловании. В клубе убеждены, что суд и без этого встанет на их сторону, даже если процесс затянется. Ведь все юридические преимущества на их стороне.

Что до самой ужасной новости об изнасиловании, то здесь Мбаппе переживать не стоит. Его включение в «список подозреваемых» – лишь формальность и формальная процедура.