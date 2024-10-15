Футболист «Зенита» назвал комфортную для жизни сумму

Вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок назвал комфортную для жизни сумму. Его слова приводит «Советский спорт».

Футболист заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц или меньше.

«Питание — на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и все. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной», — поделился игрок.

Латышонок также пожаловался на дорогое съемное жилье в Санкт-Петербурге.

«Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней — вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое!» — рассказал он.

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что тратит в месяц 600-700 тысяч рублей. По его словам, большая часть суммы уходит на образование детей, жену и помощь родителям.