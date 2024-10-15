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«Тедеско – на выход». Фанаты Бельгии скандировали кричалки с призывом уволить тренера во время матча с Францией

Часть болельщиков сборной Бельгии недовольна Доменико Тедеско.

Болельщики сборной Бельгии недовольны Доменико Тедеско
© Sports.ru

Вчера бельгийцы дома уступили Франции (1:2) в Лиге наций, играя в большинстве с 76-й минуты.

Во время матча часть фанатов требовала увольнения возглавляющего Бельгию Тедеско. Они скандировали «Тедеско в отставку» и «Тедеско – на выход».

«Это часть футбола. Если они разочарованы результатом, я могу их понять. Но я не знаю, могли ли мы сыграть лучше против этой Франции. Их мощь в полузащите невероятна, это топ-команда», – отреагировал на кричалки бывший тренер «Спартака».
Футбол
Александр Мостовой
Спартак