Болельщики сборной Бельгии недовольны Доменико Тедеско

Часть болельщиков сборной Бельгии недовольна Доменико Тедеско.

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Вчера бельгийцы дома уступили Франции (1:2) в Лиге наций, играя в большинстве с 76-й минуты.

Во время матча часть фанатов требовала увольнения возглавляющего Бельгию Тедеско. Они скандировали «Тедеско в отставку» и «Тедеско – на выход».