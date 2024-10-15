Футболист «Зенита» назвал комфортную для жизни сумму

Вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок назвал комфортную для жизни сумму. Lenta.ru

Футболист заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц или меньше. «Питание — на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и все. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной», — поделился игрок. Sports.ru

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что тратит в месяц 600-700 тысяч рублей.Чемпионат.com