Богдан Москвичев: часто слышу похвалу от Аршавина

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв высказался о похвале от экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина, а также рассказал о своём характере.

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— Не осталось футбольного человека в России, который не отметил бы ваш талант. Приятно?

— Насчёт всех не знаю, часто слышу похвалу от Андрея Аршавина. Он одна из самых известных персон в нашем футболе. Мне, конечно, приятно, но это ничего не меняет — всё равно я всегда переживаю за следующий день, не люблю пропускать мячи на тренировках. У меня такой характер, который заставляет двигаться вперёд. Зазвездиться я тоже боюсь, но думаю, что всё будет хорошо, если продолжать в том же духе, — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

20-летний Богдан Москвичёв выступает за «Оренбург» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и один раз сыграл «на ноль». Отметим, что в этих играх вратарь отразил три 11-метровых удара.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.