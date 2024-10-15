Риккардо Калафьори рассказал об отличиях АПЛ от Серии А

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори рассказал об отличиях английской Премьер-лиги от итальянской Серии А.

© Чемпионат.com

«Английская Премьер-лига — это совсем другая лига, в том числе и по интенсивности. Каждый матч напряжённый, даже против маленьких команд. Если ты не ведёшь в счёте на два гола, то рискуешь потерять преимущество. Интенсивность — это главное, и я стараюсь привнести её сюда, в сборную, чтобы помочь команде», — приводит слова Калафьори Tuttomercatoweb.

22-летний Калафьори перешёл в «Арсенал» и «Болоньи» минувшим летом. За это время защитник принял участие в восьми матчах «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в € 45 млн.