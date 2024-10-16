Месси забил три гола в ворота сборной Боливии в матче отбора на чемпионат мира

Сборная Аргентины разгромила команду Боливии со счетом 6:0 в домашнем матче 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу.

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Голы в матче забили Лионель Месси, (19, 84, 86-я минуты), Лаутаро Мартинес (43), Хулиан Альварес (45+3) и Тьяго Альмада (69). На 49-й минуте после просмотра видеоповтора отменили гол защитника аргентинской команды Николоса Отаменди, зафиксировав офсайд.

Месси также отметился двумя передачами. Он стал первым игроком с 2011 года, который смог совершить более четырех результативных действий в одном матче отборочного цикла чемпионата мира в Южной Америке. В предыдущий раз это сделал уругвайский форвард Луис Суарес в игре против команды Чили, забив четыре гола.

Сборная Аргентины продолжает лидировать в турнирной таблице отбора на чемпионат мира, набрав 22 очка в 10 матчах. Боливия идет седьмой, имея в активе 12 очков после 10 встреч. В следующем матче аргентинцы 15 ноября в гостях сыграют с командой Парагвая, сборная Боливии днем позднее на выезде встретится с эквадорцами.

В других матчах игрового дня парагвайцы дома победили команду Венесуэлы (2:1), сборная Бразилии на домашнем поле разгромила перуанцев (4:0), команды Уругвая и Эквадора сыграли вничью (0:0) в Монтевидео.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Из южноамериканского отборочного турнира в финальную часть напрямую пройдут шесть команд.