«Жирона» отказалась от трансфера Тюкавина из-за украинцев в составе

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что к его клиенту был реальный интерес из Испании. В услугах Тюкавина была заинтересована «Жирона». Однако испанский клуб отказался от подписания российского форварда, потому что в его составе уже выступали украинские игроки. «Жирона» побоялась объединять представителей России и Украины.

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