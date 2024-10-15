Капитан «Локомотива» рассказал, был ли у Галактионова конфликт с Дзюбой

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в эфире «Матч ТВ» заявил, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов не пожалел о приглашении нападающего Артема Дзюбы в команду, между сторонами не было проблем.

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Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по сентябрь 2024‑го. Всего он провел за команду 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

— Как думаешь, Галактионов хоть раз пожалел, что Дзюбу в «Локомотив» взял?

— Думаю, нет, потому что Дзюба нам очень помог. Он суперский отрезок провел, когда он перешел к нам.

— Многие говорили, что у Дзюбы проблемы с Галактионовым? Сколько в этом правды?

— Вообще неправда. Я не знаю, может, они что‑то лично обсуждали, но это не сказывалось на тренировочном процессе и играх, — сказал Баринов в эфире программы «Все на Матч! на канале «Матч ТВ».