Экс-футболист Гранат: "Динамо" будет тяжело без Тюкавина

Экс-защитник московского "Динамо" Владимир Гранат высказался о значении для бело-голубых их лучшего бомбардира прошлого сезона, форварда Константина Тюкавина. "Самый нужный, самый необходимый футболист для "Динамо" — Тюкавин. Без него бело-голубым будет сложно добиваться положительного результата. Даже несмотря на его пока низкую результативность в этом сезоне. Когда он в составе команды, оборона соперника всегда в напряжении", - цитирует бывшего игрока Legalbet. Гранат считает, что нападающий сборной России сможет в нынешнем сезоне превзойти свое прошлогоднее достижение и забить больше 15 мячей. По его мнению, форвард прибавляет с каждым туром и смотрится на поле все лучше и лучше. Тюкавин в прошлом сезоне Российской премьер-лиги отметился 15 забитыми мячами в 30-ти проведенных встречах. В данный момент после одиннадцати туров на счету нападающего четыре гола. "Динамо" располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.