Мбаппе удалили с рекламного фото «Реала»

«Реал» удалил Килиана Мбаппе с рекламного фото.

Сегодня «Реал» опубликовал фото для продвижения совместной кампании с adidas. На фотографии нет форварда «Реала».

© Соцсети

Фото из соцсетей «Реала»

При этом на такой же фотографии, опубликованной в X Джуда Беллингема, Мбаппе присутствует.

© Соцсети

Фото из X Джуда Беллингема

Представитель «Мадрида» заявил, что изменение фотографии не связано с ситуацией о возможном обвинении Килиана в изнасиловании. Утверждается, что фото пришлось изменить из-за того, что мероприятие рекламирует adidas, а у француза контракт с Nike.

При этом в рекламной кампании принял участие Эдуардо Камавинга, также имеющий соглашение с Nike.

© Соцсети

Фото: соцсети «Реала»

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Форвард «Реала» назвал эту информацию «фэйком».

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.