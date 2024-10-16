Захарян должен начать тренировки в общей группе "Реал Сосьедад" на этой неделе

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян должен начать тренироваться в общей группе на этой неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба из Сан-Себастьяна.

"На этой неделе он присоединится к нам, чтобы немного поработать с группой", - сообщили в пресс-службе.

30 июля пресс-служба "Реал Сосьедад" сообщила, что у полузащитника выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Футболисту успешно провели операцию. 23 сентября Захарян начал тренироваться на поле. В понедельник в клубе сообщили, что Захарян восстанавливается от травмы и переносит болезнь.

Захаряну 21 год, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в прошлом году. Футболист забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах чемпионата Испании.