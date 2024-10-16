Экс-нападающий «Монако» признался в наличии алкогольной зависимости

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признался в наличии алкогольной зависимости на суде по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Sport.es. Ранее появилась информация, что 34-летний футболист совершил предполагаемое преступление в начале минувшего сентября. Бен-Йеддер познакомился с девушкой на вечеринке, впоследствии он предложил ей сесть к нему в машину. После этого футболист начал приставать к девушке.

По информации источника, сторона обвинения запросила для Виссаса два с половиной года тюремного заключения. Экс-форвард «Монако» и «Севильи», который был арестован 6 сентября, заявил, что ничего не помнит, поскольку употреблял алкоголь. По словам 34-летнего футболиста, он страдает от алкогольной зависимости. Также Бен-Йеддер принёс извинения жертве и «обеим семьям».