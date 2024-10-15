Тренер Черчесов угодил в новый скандал из-за незнания казахского языка
Минспорт Казахстана потребовал разъяснений от Казахстанской федерации футбола (КФФ) по поводу слов главного тренера сборной республики по футболу Станислава Черчесова, которые, предположительно, оскорбляют казахский язык. Об этом пишет ТАСС.
Накануне в соцсетях активно распространилось видео, на кадрах которого журналист в майке с эмблемой известного французского клуба задает Станиславу Черчесову вопрос на казахском языке. Тренер в ответ спрашивает у корреспондента: «Вы сейчас по-французски говорите?».
По данным портала, инцидент вызвал общественный резонанс. В связи с этим Минспорт Казахстана потребовал от Федерации футбола предоставить официальные объяснения в связи с произошедшим.
Кроме того, ведомство призвало провести разъяснительную работу с Черчесовым относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.
В КФФ заявили в ответ, что тренер ответил на вопрос «с долей юмора», так как его задал журналист, одетый в форму французского клуба.
«Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», — добавили в федерации.
Напомним, что это не первый инцидент с экс-тренером российской сборной в Казахстане, связанный с казахским языком. В июне на пресс-конференции ему также был задан вопрос на казахском, которым тренер остался недоволен.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством казахстанцы в Лиге наций один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.