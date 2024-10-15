"Шинник" обыграл "Уфу" и вышел в 6-й раунд Пути регионов Кубка России

Ярославский "Шинник" обыграл "Уфу" в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 со счётом 1:0 и пробился в следующую стадию турнира. Матч прошёл в Уфе на стадионе "Нефтяник". Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте - его автором стал нападающий ярославцев Тимур Жамалетдинов.

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6-й раунд Пути регионов Кубка России состоится 29-31 октября 2024 года. Соперник "Шинника" будет определен по итогам жеребьёвки из числа других 7 победителей матчей 5-го раунда. На предыдущей стадии ярославский "Шинник" в гостях по пенальти обыграл владивостокское "Динамо".