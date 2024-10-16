«Балтика» разгромила на выезде «Торпедо»

Калининградская «Балтика» разгромила московское «Торпедо» в матче пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

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Игра в Москве завершилась со счетом 4:0. В составе команды из Калининграда дубль оформил Алекс Фернандес, еще по мячу забили Илья Стефанович и Иван Зазвонкин.

Соперника по следующему раунду «Балтика» узнает по ходу жеребьевки, которая в пятницу. Матчи шестого раунда пройдут 29–31 октября.

Прямые трансляции матчей FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок России. 5-й отборочный раунд Пути регионов

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 0:4 (0:3)

Голы: Фернандес, 19 (с пенальти) (ВИДЕО), 50 (ВИДЕО). Стефанович, 37 (ВИДЕО). Зазвонкин, 45 (ВИДЕО).